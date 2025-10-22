67-Jähriger erlag nach Sturz in Bachbett in Baumkirchen seinen Verletzungen

Baumkirchen – Nach einem Unfall in Baumkirchen am vergangenen Freitag ist ein 67-jähriger Österreicher am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Einheimische am 17. Oktober gegen 19 Uhr nach einem Lokalbesuch in den Fallbach. Personen, die sich ebenfalls in dem Lokal befunden hatten, fanden den Mann wenig später im Bachbett und setzten sofort einen Notruf ab.