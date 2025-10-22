67-Jähriger erlag nach Sturz in Bachbett in Baumkirchen seinen Verletzungen
Baumkirchen – Nach einem Unfall in Baumkirchen am vergangenen Freitag ist ein 67-jähriger Österreicher am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Einheimische am 17. Oktober gegen 19 Uhr nach einem Lokalbesuch in den Fallbach. Personen, die sich ebenfalls in dem Lokal befunden hatten, fanden den Mann wenig später im Bachbett und setzten sofort einen Notruf ab.
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Baumkirchen und der Rettung leisteten Erste Hilfe, auch die Polizei war im Einsatz. „Der Mann wurde in kritischem Zustand in die Klinik Innsbruck gebracht, wo er am 21. Oktober 2025 verstarb“, so die Polizei.
Wie sich der Unfall genau zugetragen hat, muss nun ermittelt werden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. (TT.com)