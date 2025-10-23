Kaltfront erreicht das Land: Sturmböen bis zu 100 km/h und Wintereinbruch in Teilen Tirols

Ein Sturmtief, das sich über der Nordsee festgesetzt hat, beschert Deutschland in den kommenden Tagen Orkanstürme mit Windspitzen von bis zu 150 km/h. Besonders am Donnerstag bringen die Ausläufer davon auch für Tirol kräftige Windböen, einen Temperatursturz und mehr als nur angezuckerte Berggipfel.

Innsbruck – Den Regenschirm müssen die Menschen in Tirol am Donnerstag etwas fester halten als sonst: Nach Tagen des milden Herbsts steht Tirol jetzt ein Wettersturz bevor. Pünktlich zum Start der Herbstferien und dem Nationalfeiertag am Sonntag kommen Sturmböen, kräftiger Regen und eine ordentliche Abkühlung auf das Land zu.