Weiße Herbstferien?
Wettersturz in Tirol: Tief „Joshua“ sorgt für Sturmböen, Regen und auch Schnee
Tirols Windsäcke werden spätestens ab Donnerstag ordentlich herumwehen. Höhergelegene Siedlungen müssen in den kommenden Tagen außerdem mit dem ersten Schnee rechnen – etwa Maria Waldrast im Wipptal, wie von TT-Leserin Brigitte Hofer fotografiert.
© Leserfoto: Brigitte Hofer, Thomas Böhm
Ein Sturmtief, das sich über der Nordsee festgesetzt hat, beschert Deutschland in den kommenden Tagen Orkanstürme von bis zu 150 km/h. Die Ausläufer davon bringen auch für Tirol kräftige Windböen, einen Temperatursturz und mehr als nur angezuckerte Berggipfel.
Innsbruck – Tirols SchülerInnen blicken bereits voller Erwartung Richtung Wochenende – die Herbstferien stehen vor der Tür. Zumindest für das kommende Wochenende samt Nationalfeiertag sollten Tirols Familien das Ferienprogramm allerdings eher nach innen verschieben: Es stehen stürmische, deutlich kältere und teils verregnete Tage bevor.