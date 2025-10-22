Nach Sturz von Liftstütze am Hintertuxer Gletscher: Arbeiter am Weg der Besserung
Tux – Jener 38-Jährige, der am Dienstagvormittag bei Arbeiten an einer Liftstüzte aus einer Höhe von rund zwei bis zweieinhalb Meter zu Boden stürzte, dürfte sich laut Auskunft von Gletscherbahnchef Matthias Dengg auf dem Weg der Besserung befinden.
Der Arbeiter war mit weiteren Mitarbeitern und einem Baggerfahrer damit beschäftigt gewesen, beim Schlepplift „Kaserer I“ eine Rollenbatterie für einen Zwischeneinstieg an einer Stütze zu befestigen. Der Mann stand dafür auf der Leiter der Stütze, während der Baggerfahrer die Rollenbatterie mit dem Bagger nach oben hob.
Diese war mit einem Seilratschenzug am Bagger befestigt. Der Mann war gerade damit beschäftigt, die Rollenbatterie auszurichten, als das Hebegerät riss und zusammen mit der Rollenbatterie nach unten stürzte. Dadurch verlor der Arbeiter das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wo er bewusstlos liegen blieb. (TT.com)