1,5-Grad-Klimaziel gescheitert: „Überschreiten ist unvermeidlich“

Genf – UNO-Generalsekretär António Guterres hat ein Verfehlen des 1,5-Grad-Klimaziels in den kommenden Jahren als „unvermeidlich“ bezeichnet. „Eines ist bereits klar: Wir werden die globale Erwärmung in den nächsten Jahren nicht unter 1,5 Grad halten können“, sagte Guterres am Mittwoch vor der Weltorganisation für Meteorologie in Genf. „Ein Überschreiten ist nun unvermeidlich.“

Die internationale Gemeinschaft hatte sich 2015 in Paris auf das internationale Klimaschutz-Abkommen geeinigt, wonach die Erderwärmung auf deutlich unter zwei und möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll. Dafür ist eine drastische Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen nötig.

Klimakonferenz naht

Mitte November beginnt in Brasilien die jährliche UNO-Klimakonferenz, bei der versucht werden soll, die internationalen Bemühungen zur Begrenzung der Emissionen durch verbindliche Absprachen und Zusagen zum Erfolg zu führen. Angesichts verschiedener Krisen wie der Corona-Pandemie und mehrerer Kriege waren die Anstrengungen zur Bekämpfung der Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels in den vergangenen Jahren in den Hintergrund geraten.

Wissenschafter warnen vor den katastrophalen Folgen für die Menschheit, wenn es nicht gelingt, die globale Erderwärmung zu begrenzen. Durch den fortschreitenden Klimawandel nehmen extreme Wetterphänomene wie Hitzeperioden, Stürme und Starkregen zu.

US-Präsident Donald Trump hatte dagegen im September vor der UNO-Vollversammlung die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel als „weltweit größten Betrug aller Zeiten“ bezeichnet. Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit verfügte er im Jänner den erneuten Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Er treibt den Ausbau der Öl- und Gasförderung in den USA voran.

Kritik von Grünen an Regierung