Datenmissbrauch bis Internetbetrug: Polizei informiert in Ischgl über Gefahren im Netz

Ischgl – Eine Werbeanzeige im Internet verspricht vermeintlich hohen Profit mit Kryptowährungen. Es ist nur ein Klick zum großen Gewinn – bis das böse Erwachen kommt. Vom investierten Ersparten ist plötzlich nichts mehr da, die angeblichen Investmentberater sind nicht mehr auffindbar.

Das ist nur eine von vielen Maschen, mit denen Betrüger ihre Opfer im Internet um ihr Geld bringen. Im Netz lauern aber noch andere Gefahren – von Datenmissbrauch über Lovescams bis zu Phishing-Nachrichten per WhatsApp oder SMS.