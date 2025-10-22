Datenmissbrauch bis Internetbetrug: Polizei informiert in Ischgl über Gefahren im Netz
Ischgl – Eine Werbeanzeige im Internet verspricht vermeintlich hohen Profit mit Kryptowährungen. Es ist nur ein Klick zum großen Gewinn – bis das böse Erwachen kommt. Vom investierten Ersparten ist plötzlich nichts mehr da, die angeblichen Investmentberater sind nicht mehr auffindbar.
Das ist nur eine von vielen Maschen, mit denen Betrüger ihre Opfer im Internet um ihr Geld bringen. Im Netz lauern aber noch andere Gefahren – von Datenmissbrauch über Lovescams bis zu Phishing-Nachrichten per WhatsApp oder SMS.
Wie man erkennen kann, wann es sich um Internetkriminalität handelt, was zu tun ist und wie man sich schützen kann, informiert die Polizei am 31. Oktober 2025 in Ischgl. Hans Peter Seewald, Leiter des Fachbereichs Prävention beim Landeskriminalamt Tirol, und Bezirks-IT-Ermittler Dietmar Siegele werden die wichtigsten Fragen beantworten – auch zu Hoteleinmietbetrug und weiteren Betrugsversuchen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Veranstaltungssaal der Silvretta Therme (TT).