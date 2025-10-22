500 Schülerinnen und Schüler laufen für den guten Zweck

Am 23. Oktober verwandelt sich der Josef-Riedl-Platz im Zentrum von Mayrhofen in eine Laufstrecke für den guten Zweck. Die örtlichen Schulen nehmen am zweiten Benefizlauf der Mittelschule Mayrhofen teil, um Spenden für die Initiative "Zillertaler helfen Zillertalern" zu sammeln.

Nach dem großen Erfolg der Premiere im Juni 2024, bei der beeindruckende 44.000 Euro für "Licht ins Dunkel" erlaufen wurden, geht die Veranstaltung nun in die zweite Runde. Das Konzept ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Die Schülerinnen und Schüler suchen sich im Vorfeld Sponsoren, die pro gelaufener Runde einen bestimmten Betrag spenden. Innerhalb einer Stunde versuchen die Kinder und Jugendlichen dann, so viele Runden wie möglich auf der 600 Meter langen Strecke zurückzulegen.

Die Veranstaltung ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein Zeichen für soziales Engagement im Zillertal. Neben den Schülerinnen und Schülern der Volksschule, Mittelschule und Polytechnischen Schule sind auch Firmen und Privatpersonen eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen und mitzulaufen.

Aktion zugunsten „Zillertaler helfen Zillertalern“

Die erste Auflage des Benefizlaufs im vergangenen Jahr erhielt große mediale Aufmerksamkeit und wurde von "Licht ins Dunkel" filmisch begleitet. Ein Beitrag wurde bei "Tirol Heute" ausgestrahlt, zudem war die Aktion Teil der "Licht ins Dunkel"-Sendung zu Weihnachten.