Pause statt Ski-Piste

Eisbrocken wurde Tiroler ÖSV-Ass Brunner vor Auftakt zum Verhängnis

Stephanie Brunner hatte sich heuer den Staatsmeistertitel im Riesentorlauf geholt. Im letzten Weltcuprennen war ihr Platz zehn gelungen.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Sabine Hochschwarzer-Dampf

Wie viel Pech kann man haben: Beim Skitraining zuletzt im Pitztal löste sich oberhalb des Starts ein Eisbrocken und traf genau Skirennläuferin Stephanie Brunner. Ein Bluterguss am Oberschenkel vereitelte die letzten Vorbereitungen für ihren Saisonauftakt in Sölden.