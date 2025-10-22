Pause statt Ski-Piste
Eisbrocken wurde Tiroler ÖSV-Ass Brunner vor Auftakt zum Verhängnis
Stephanie Brunner hatte sich heuer den Staatsmeistertitel im Riesentorlauf geholt. Im letzten Weltcuprennen war ihr Platz zehn gelungen.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Wie viel Pech kann man haben: Beim Skitraining zuletzt im Pitztal löste sich oberhalb des Starts ein Eisbrocken und traf genau Skirennläuferin Stephanie Brunner. Ein Bluterguss am Oberschenkel vereitelte die letzten Vorbereitungen für ihren Saisonauftakt in Sölden.