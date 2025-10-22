Tiroler Bankenstudie

Gold statt Bausparer: Tiroler sparen anders und legen weniger Geld auf die Seite

Wie halten es die Tirolerinnen und Tiroler mit ihrem Geld? Das analysierten Alexander Zeh (l.) von Ipsos Austria und Banken-Spartenobmann Patrick Götz.
In Tirol vollzieht sich ein Wandel. Die Menschen setzen vermehrt auf Gold, Immobilien und Wertpapiere statt auf traditionelle Sparformen. Mit der Altersvorsorge tun sich viele noch schwer, obwohl sie das Problem der drohenden Pensionslücke erkannt haben.

