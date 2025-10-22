Ö3-Moderatorin hört nach 18 Jahren auf: „Das ist keine leichte Entscheidung gewesen“

Elke Rock moderiert am Freitag ihre letzte Sendung. Sie verlässt den ORF in Richtung Selbstständigkeit.

Wien – Wieder verliert der Radiosender Ö3 eine bekannte Stimme: Moderatorin Elke Rock beendet ihre Karriere beim ORF. Am Freitag ist sie nach mehr als 18 Jahren zum letzten Mal zu hören, gab die 42-Jährige auf Instagram bekannt.

„Das ist keine leichte Entscheidung für mich gewesen. Ich habe wirklich lange hin und her überlegt“, erklärt Rock sichtlich emotional. „Aber das Leben ist ein Hit und deswegen gibt’s immer wieder neue, spannende Kapitel im Leben.“

Selbstständigkeit im „Rockstarcoaching“

Sie werde sich nun selbstständig machen und ihre Arbeit dem „Rockstarcoaching“ widmen. Dafür brauche Rock „beide Hände frei“. „Danke für dieses Abenteuer“, sagt die Ö3-Moderatorin zu ihren Fans. „Und jetzt geht’s auf ins nächste.“

Seit 2007 war Rock in verschiedensten Sendungen zu hören – zuletzt beim „Vormittag auf Ö3“ und beim „Ö3 Wecker am Samstag“. Anna Kratki wird nun ihre Rolle übernehmen. Zehn Jahre lang moderierte Rock außerdem auf der Ö3-Bühne beim Donauinselfest.

