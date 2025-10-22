❓ Testet euer Wissen

Der Tiroler Test für die Staatsbürgerschaft: Würdet ihr bestehen?

Wer die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen will, muss viel wissen. Neben dem Wissen über Österreich werden auch Fakten über das Bundesland abgefragt, in dem man lebt. Hier ein Auszug der Fragen für Tirol: Wie schneidet ihr bei unserem Quiz ab?

Der Tiroler Staatsbürgerschaftstest

Von Kaiser Max bis zu den Römern: Wie gut seid ihr in der Tiroler Staatskunde?

Frage 1 von 21:
Wie heißt einer der beiden Landespatrone von Tirol?

Weitere Quizzes:

undefined

15 Fragen zur Landeshauptstadt

Waschechter Innschbrugger oder zuagroaster Dörfler? Das große Innsbruck-Bilderquiz

undefined

❓ Tirol isch nit lei oans

Hardigatti, kennsch du di do aus? Jetzt mitmachen beim Tiroler Dialekt-Quiz

undefined

Quiz zu heimischen Mythen

10 Fragen zu Tiroler Sagen: Was wisst ihr über Frau Hitt, Salige und Drachen?

undefined

❓ Wie gut kennt ihr euch aus?

Punkt, Beistrich, Quiz! Wie gut beherrscht ihr die Satzzeichen?