Fußgängerin in Innsbruck angefahren: Autolenker beging Fahrerflucht

Innsbruck – Eine Fußgängerin wurde am Montag in Innsbruck von einem Auto angefahren und verletzt. Der bisher unbekannte Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Zu dem Unfall kam es gegen 19.50 Uhr im Stadtteil Saggen. Die 21-jährige Französin überquerte von der Schubertstraße kommend den Zebrastreifen in der Erzherzog-Eugen-Straße.

SUV mit Innsbrucker Kennzeichen

Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, das in Richtung Reichenau unterwegs war. Laut Polizei übersah der Lenker die Fußgängerin vermutlich. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt.