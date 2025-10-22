Jugendlicher im Spital

Moped und Lieferwagen prallten in Fügen zusammen: 15-Jähriger verletzt

Fügen – Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist am Mittwoch in Fügen beim Zusammenstoß mit einem Lieferwagen verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 13.30 Uhr auf dem Karl-Mauracher-Weg in Richtung Süden unterwegs. Ein 48-Jähriger fuhr zur selben Zeit mit einem Lieferwagen rückwärts aus einer Einfahrt auf den Karl-Mauracher-Weg. Es kam zur Kollision.

„Der Jugendliche stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu“, berichtet die Polizei. Er wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)

