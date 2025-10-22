2,5 Meter abgestürzt
Arbeiter in Kirchberg von Leiter gefallen: Mit Hubschrauber ins Spital geflogen
Kirchberg – Ein 24-Jähriger wurde am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Kirchberg verletzt. Der Mann war kurz vor Mittag dabei, eine Deckenbeleuchtung zu installieren. Dabei stürzte er aus rund zweieinhalb Metern Höhe von einer Leiter.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Bosnier mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen. Wie schwer verletzt der Mann wurde, war nicht bekannt. (TT.com)