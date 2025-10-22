- Überblick
Neue Funktion
WhatsApp führt Limit für Nachrichten ein: Was das für Nutzer bedeutet
Der Messenger-Dienst WhatsApp plant offenbar die Einführung einer neuen Funktion. Die Anzahl der Nachrichten soll künftig ein Limit erhalten. Damit möchte das Unternehmen seine Nutzer schützen.
Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.
