Neue Funktion

WhatsApp führt Limit für Nachrichten ein: Was das für Nutzer bedeutet

Der Messenger-Dienst WhatsApp plant offenbar die Einführung einer neuen Funktion. Die Anzahl der Nachrichten soll künftig ein Limit erhalten. Damit möchte das Unternehmen seine Nutzer schützen.

