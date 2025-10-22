Schwazer Handballer kassierten klare Niederlage: „Wir verkaufen uns schlecht“

Nahm man vor Spielbeginn den Europacup als Maßstab, hätten die Schwazer Handballer die Neuauflage des siegreichen Supercups für sich entscheiden müssen. Die Tiroler stiegen in die dritte Runde auf, wo sie im November auf den HCB Karvina (TCH) treffen. Die Niederösterreicher waren zuletzt denkbar knapp ausgeschieden – aber davon merkte man am Mittwoch beim 25:28 nichts.

Zwar zogen die Tiroler zu Beginn mit 6:4 davon, auch kurz vor und nach der Pause bescherte ein Zwischensprint die 18:16-Führung. Doch dann passierte das, was der Schwazer Michael Miskovec als „unroutiniert“ kritisierte: „Wir spielten wie Waschlappen und treffen nicht einmal das Tor. Wir verkaufen uns da so schlecht!“