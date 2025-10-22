Serie unterbrochen

Pause für Fixpunkt im Kalender: Superstar wird 2026 nicht in Kitzbühel auftreten

Harald Angerer

Harald Angerer

Der Kitzbüheler Konzertkalender ist 2026 so voll wie noch nie und doch wird es eine ganz besondere Veranstaltung nicht mehr geben, zumindest vorerst.

