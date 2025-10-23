Britisches Königspaar bei Papst Leo XIV. im Vatikan

Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) treffen am Donnerstag Papst Leo XIV. im Vatikan. Geplant ist zunächst eine Audienz beim Pontifex. Der Staatsbesuch ist geprägt von Symbolen der Annäherung zwischen katholischer und anglikanischer Kirche. Charles ist kraft seines Amtes als König weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche. In der Sixtinischen Kapelle steht etwa ein ökumenisches Gebet auf dem Plan.

Charles soll weiters der neue Titel des Königlichen Konfraters der Abtei Sankt Paul vor den Mauern verliehen werden. Als Konfrater wird im kirchlichen Kontext ein Mitbruder bezeichnet. Nach Angaben des Palastes soll die Verleihung des Titels Ausdruck einer spirituellen Verbundenheit sein. Für die Zeremonie in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern wurde ein Stuhl für Charles mit dessen königlichen Wappen angefertigt, der dauerhaft in der Basilika verbleiben soll.