Steinmeier und Van der Bellen zum Abschluss auf Tirol-Besuch

Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in Österreich begibt sich Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag fort aus Wien und in Richtung Westen: Tirol bzw. Innsbruck steht auf dem Programm des deutschen Staatschefs sowie seines Amtskollegen Alexander Van der Bellen. Besichtigt wird unter anderem - gemeinsam mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) - die Baustelle des Mammutprojektes Brennerbasistunnel (BBT).

Bereits am Vormittag werden Steinmeier, Van der Bellen und Mattle am Tunnelportal Ahrental auf Innsbrucker Gebiet eintreffen. Anschließend geht es in den Tunnel - besichtigt werden unter anderem die bereits fertiggestellten Haupttunnel West und Ost. Ob auch die Frage des nach wie vor mehr als stockenden BBT-Nordzulaufs in Deutschland thematisiert wird, blieb im Vorfeld offen.