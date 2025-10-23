Neues Ganymed-Projekt im April 2026 im Otto Wagner Areal

Das Stationentheaterprojekt "Ganymed" von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf, das sieben Mal im Kunsthistorischen Museum (KHM) performative und bildende Kunst zusammengebracht und 2023 bei Ausgabe Nr. 8 eine Brücke hinüber zum Naturhistorischen Museum (NHM) geschlagen hat, wird ab 25. April 2026 das Otto Wagner Areal bespielen. Bei "Ganymed Areal" sollen gemeinsam mit Studierenden der MUK Geschichten an der Schnittstelle von Kunst und Psyche erzählt werden.

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) soll 2030/31 15 der 35 Jugendstilpavillons des Spitalsareals übernehmen. Neben dem Universitätscampus soll am Steinhof auch ein offenes Kulturareal entstehen. "Betreten Sie das Areal der Psyche mit uns, und folgen Sie den Erzählungen und Kompositionen der Musikerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen", hieß es in einer Aussendung zu dem Projekt, für das literarische, musikalische und performative Werke in Auftrag gegeben wurden.