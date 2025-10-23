Trump droht Israel Verlust der Unterstützung an

US-Präsident Donald Trump will Israel seine Unterstützung entziehen, sollte es das besetzte Westjordanland annektieren. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem US-Magazin "Time" sagte Trump: "Israel würde jegliche Unterstützung der Vereinigten Staaten verlieren, wenn das passieren würde." Das Interview wurde laut "Time" am 15. Oktober geführt. Zugleich zeigte sich Trump überzeugt, dass Israel das Westjordanland nicht annektieren werde.

"Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, weil ich den arabischen Ländern mein Wort gegeben habe. Und das können wir jetzt nicht tun. Wir haben große Unterstützung von den Arabern erhalten", sagte Trump. Auch US-Außenminister Marco Rubio warnte die Regierung vor einer Annexion des Westjordanlandes, nachdem das Parlament in Jerusalem am Mittwoch zugestimmt hatte, zwei entsprechende Gesetzentwürfe voranzubringen.

US-Vizepräsident JD Vance nannte die Parlamentsentscheidung am Donnerstag kurz vor seiner Abreise aus Israel "sehr dumm". Er persönlich empfinde dies "als Beleidigung". Vance bekräftigte: "Die Politik der Trump-Regierung sieht vor, dass das Westjordanland nicht von Israel annektiert wird. Das wird auch weiterhin unsere Politik sein."

Der US-Präsident zeigte sich in dem Interview mit "Time" außerdem überzeugt, dass Saudi-Arabien bis zum Ende des Jahres dem Abraham-Abkommen beitreten werde. Mit den Abkommen, die Trump während seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht hatte, normalisierten unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko ihre Beziehungen zu Israel.

Unterdessen traf Rubio in Israel ein, wo er die weitere Umsetzung des US-Plans zur Beendigung des Gazakriegs vorantreiben möchte. Gemeinsam mit Partnern wolle er dort auf das Momentum für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten aufbauen, schrieb Rubio auf der Plattform X.

Laut einem Bericht der Zeitung "Israel Hajom" soll es bei dem Besuch des US-Außenministers auch um die Zusammensetzung der in dem Friedensplan nach Kriegsende vorgesehenen Übergangsregierung gehen. Darin sollen palästinensische Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums im Gazastreifen arbeiten. Zudem stehe die geplante Entwaffnung der islamistischen Hamas auf der Agenda. Die Islamistenorganisation lehnt es bisher ab, ihre Waffen abzugeben.