Zehnjährige stürzte am Hintertuxer Gletscher sechs Meter tief in Gletscherspalte

Ein zehnjähriges Mädchen stürzte am Mittwoch im Skigebiet am Hintertuxer Gletscher sechs Meter in eine Gletscherspalte. Sie war Mitglied einer serbischen alpinen Trainingsgruppe, welche gegen 11.20 Uhr bei der roten Piste Nr. 9 trainierte.

Entgegen der Anweisungen ihres Trainers fuhr sie mit ihren Skiern in den ungesicherten Skiraum, stürzte in eine Gletscherspalte und blieb sechs Meter tiefer auf einem Felsen liegen.

Die Zehnjährige konnte schließlich von den alarmierten Rettungskräften in der insgesamt zehn Meter tiefen Spalte lokalisiert und aufwändig geborgen werden. Da das Kind über Handschmerzen klagte, wurde es zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen.