Kommentar
Die hohle Identität
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Die Neutralität erfreut sich auch nach 70 Jahren größter Beliebtheit bei der österreichischen Bevölkerung. Die Welt ist heute aber eine andere geworden. Das muss sich auch im sicherheitspolitischen Bewusstsein niederschlagen.
