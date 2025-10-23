Spatenstich in Inzing

Klimafitte Wälder: Wie eine Rad-Challenge Tirol 7500 neue Jungbäume beschert

Landesrat René Zumtobel, Julia Steiner von der Lebensraum Tirol Gruppe, Andrä Stigger vom Klimabündnis Tirol und Landesrat Josef Geisler waren zum Auftakt der Aufforstung in Inzing.
© Lebensraum Tirol Gruppe/Hetfleisch

Tiroler Radsportler haben sich im Sommer des Vorjahres ebenso engagiert wie die Tiroler Bevölkerung: Gemeinsam sind sie mehr als 1,1 Millionen Kilometer geradelt, die nun in Aufforstungsprojekte in sieben Tiroler Gemeinden umgewandelt werden.

