Starke Schmerzen nach zwei Stunden: Arbeiter fiel in Kaltenbach rückwärts von der Leiter

In Kaltenbach war es am Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 61-Jähriger war mit zwei Kollegen auf Höhe der Bergstation Kaltenbach mit Revisionsarbeiten an einem Förderband beschäftigt.

Gegen 11.45 Uhr stürzte der 61-Jährige aus geringer Höhe rückwärts von der Leiter, welche weggerutscht sein dürfte. Der Mann kam mit Rücken und Hinterkopf auf der Wiese auf. Zunächst verspürte er kaum Schmerzen, begab sich allerdings nach dem Unfall ins Tal. Knapp zwei Stunden später musste er wegen akuter Schmerzen im Kopf, am Oberkörper und in den Armen mit dem Rettungshubschrauber „Heli 4“ in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen werden. (TT.com)