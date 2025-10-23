Neues Angebot

Es tut sich was im Süden: Westbahn will nächstes Jahr bis Lienz fahren

Die private Westbahn baut das Streckennetz aus. Ab 1. März 2026 fährt sie auch auf der Südstrecke.
Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

