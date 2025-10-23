Top-Job noch zu vergeben

Tiroler Symphonieorchester im Zeichen großer personeller Veränderung

Das „Tiroler Symphonieorchester Innsbruck“ spielt am Donnerstag und Freitag (23./34. Oktober) das 1. Sinfoniekonzert der neuen Saison im Congress Innsbruck.
© un attimo/Kaser
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561