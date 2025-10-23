Vor zehn Jahren spurlos verschwunden: Auto und Leichen in Stausee gefunden

Im Wagen befanden sich menschliche Überreste, ein DNA-Abgleich zur eindeutigen Klärung der Identitäten steht noch aus.

Linz – Zehn Jahre nach dem spurlosen Verschwinden von zwei Mühlviertlern dürfte der Fall geklärt sein. Am Mittwoch ist im Lipno-Stausee in Tschechien jenes Auto entdeckt und geborgen worden, mit dem die 26-jährigen Freunde im September 2015 unterwegs waren, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Oberösterreich am Donnerstag Medienberichte. Im Wagen befanden sich menschliche Überreste, ein DNA-Abgleich zur eindeutigen Klärung der Identitäten steht noch aus.

Das tschechische Militär war zu Tauchübungen an dem See. Dabei stießen Soldaten auf das Auto, das sich als jenes der beiden vermissten Mühlviertler herausstellte, so die Polizeisprecherin weiter. Das Wrack wurde aus dem Wasser gezogen, im Inneren des Pkw wurden menschliche Überreste gefunden. Mittwochabend informierte die tschechische Polizei die oberösterreichischen Kollegen.