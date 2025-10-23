Amtierender Salzburger Landesrat im Krankenhaus verstorben
Finanz- und Agrarlandesrat Josef Schwaiger war seit 2013 Teil der Salzburger Landesregierung. Er wurde 60 Jahre alt.
Salzburg – Der Salzburger Finanz- und Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) ist nach einem medizinischen Notfall in der Nacht auf Donnerstag im Landeskrankenhaus Salzburg verstorben. Das teilte das Büro von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der 60-Jährige ist am vergangenen Wochenende ins Spital eingeliefert worden, wo er auf der Intensivstation betreut wurde.
Schwaiger war seit 2013 Landesrat in insgesamt vier Salzburger Landesregierungen: Haslauer I, Haslauer II, Haslauer III und Edtstadler I. Der studierte Politikwissenschafter und Agrarökonom war bereits Anfang Oktober wegen eines akuten Nervenleidens im Krankenstand. Für die Budgetverhandlungen kehrte er überraschend aus dem Krankenstand zurück. (APA, TT.com)