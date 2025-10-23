Ramsauer Unternehmen als „Tiroler Traditionsbetrieb“ ausgezeichnet

Die Schankservice Peer GmbH aus Ramsau im Zillertal wurde vom Land Tirol in ihrem Jubiläumsjahr vor den Vorhang geholt.

Innsbruck, Ramsau - Das Land Tirol hat kürzlich im Innsbrucker Landhaus die Schankservice Peer GmbH aus Ramsau im Zillertal für ihre langjährigen Verdienste um die heimische Wirtschaft geehrt. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung "Tiroler Traditionsbetrieb" anlässlich seines 30-jährigen Bestehens.

Wirtschaftslandesrat Mario Gerber überreichte im Rahmen einer Feierstunde die Ehrenurkunde des Landes Tirol an die Vertreter des Zillertaler Unternehmens. Mit dieser Auszeichnung würdigt das Land Betriebe, die ein rundes Jubiläum von mindestens 30 Jahren feiern.

Beständigkeit und Verlässlichkeit

"Tirols Traditionsunternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit ihrem Engagement, ihrer Innovationskraft und der Weitergabe von Know-how über Generationen hinweg leisten sie einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und regionalen Wertschöpfung in unserem Land", betonte Landesrat Gerber bei der Verleihung. Er hob besonders die Bedeutung von Verlässlichkeit und Beständigkeit hervor, die diese Unternehmen verkörpern.