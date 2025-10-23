Doppelter Erfolg für jungen Zillertaler Senner bei der Almkäseolympiade

Mathias Leo aus Fügen liegt das Kasen in den Genen. Der 22-Jährige erhielt für zwei auf der Junsalm in Tux produzierten Käsesorten bei der Almkäseolympiade in Galtür eine Gold- und eine Silbermedaille.

Galtür, Tux - Bei der 31. Almkäseolympiade in Galtür konnte der junge Tiroler Senner Mathias Leo aus Fügen gleich zwei Auszeichnungen erringen. Der 22-Jährige, der seinen ersten Sommer auf der Junsalm/Stoankasern in Tux verbrachte, überzeugte die Jury mit seinem handwerklichen Können.

Unter mehr als 420 eingereichten Käsesorten aus fünf Ländern erhielt sein Junsberger Graukäse die Goldmedaille, während sein Junsberger Tilsitter mit Silber prämiert wurde.

Freuen sich über die ausgezeichneten Erfolge: Chef des Hauses Andreas Hundsbichler, Senner & Preisträger Mathias Leo, Obmann Josef Erler © Hotel Edenlehen

Harte Arbeit in alpinen Höhen

Die Auszeichnungen sind das Ergebnis eines arbeitsintensiven Sommers auf der hochgelegenen Junsalm/Stoankasern. Dort verarbeitete Leo täglich bis zu 2700 Liter Milch von 123 Kühen. Seine Arbeitstage begannen bereits um 3 Uhr morgens und erstreckten sich bis in die Abendstunden.

Die Bilanz seiner Saisonarbeit kann sich sehen lassen: 600 Laib Bergkäse, rund 500 Laib Graukäse, 900 Tilsitter, 1000 Junsseer sowie 2,5 Tonnen Butter stellte der junge Senner her.

Familientradition in vierter Generation

Das Kasen liegt in der Familie Leo: Bereits der Urgroßvater war als Senner auf der Nasse Tuxalm tätig. Auch Vater Toni führte diese Tradition fort und unterstützte seinen Sohn gelegentlich auf der Junsalm/Stoankasern. Mathias' beruflicher Werdegang begann mit einer Lehre in der Zillertaler Heumilch-Sennerei in Fügen, wo er nach seinem Abschluss noch zwei Jahre arbeitete, bevor er auf die Alm wechselte.