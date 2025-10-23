Vergangenheit verbindet
Altbürgermeister aus dem Bezirk Kitzbühel trafen sich in Kirchberg
Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger und Organisator Ernst Schwaiger begrüßten die Gruppe der „Alt-Bürgermeister“ aus dem Bezirk Kitzbühel vor dem Gemeindeamt Kirchberg
© Gernot Schwaiger
Die ehemaligen Bürgermeister aus dem Bezirk Kitzbühel kamen zu ihrem traditionellen Herbsttreffen in Kirchberg zusammen. Auf dem Programm standen die Besichtigung des neuen Trinkwasserkraftwerks und ein gemütliches Beisammensein.