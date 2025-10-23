Ein Jahr "Sprungbrett Achensee": Bildungsinitiative verbindet Schule und Wirtschaft

Die Mittelschule Achensee feierte am Dienstag das einjährige Bestehen ihrer Bildungsinitiative. 17 Projekte wurden im ersten Jahr umgesetzt, bei denen 64 Schülerinnen und Schüler über 200 Stunden gefördert wurden. Für 2026 sind neue Module und eine stärkere Vernetzung mit regionalen Betrieben geplant.

Eben a. A. - Die Mittelschule Achensee zog am Dienstag Bilanz über das erste Jahr ihrer Bildungsinitiative "Sprungbrett Achensee". Das im Herbst 2024 gestartete Projekt bietet Schülerinnen und Schülern zusätzliche Bildungsangebote in Kleingruppen. Die Schwerpunkte liegen auf Sport, Sprache, IT und Berufsorientierung.

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele bezeichnete das Projekt bei der Jubiläumsfeier als "Leuchtturmprojekt, das Talente sichtbar macht und Begeisterung bei unseren Schülerinnen und Schülern weckt." Sie dankte besonders dem TVB Achensee mit Geschäftsführer Martin Tschoner und seiner Stellvertreterin Maria Wirtenberger für die Unterstützung.

Erfolgreiche Bilanz nach zwölf Monaten

Die Zahlen des ersten Jahres können sich sehen lassen: 17 Projekte wurden durchgeführt, 13 externe Fachleute eingebunden und 64 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 212 Stunden individuell gefördert. Ein Highlight war ein Projekt mit EU-Parlamentarierin Sophia Kircher, bei dem die Jugendlichen Einblicke in europäische Politik erhielten.

"Ein Blick auf die ersten zwölf Monate zeigt, was aus dieser Idee entstanden ist – das motiviert uns für die Zukunft", resümierte Maria Wirtenberger, stellvertretende Geschäftsführerin von Achensee Tourismus.

Neue Schwerpunkte für 2026

Karin Prassnigger-Havaux, Obfrau von Sprungbrett Achensee, blickt bereits nach vorne: "Im kommenden Jahr möchten wir bei 'Sprungbrett Achensee' drei Schwerpunkte setzen: Wir wollen neue Module integrieren – etwa Sprachreisen, Sport, Finanzbildung oder Naturwissenschaften –, unsere Schülerinnen und Schüler stärker aktivieren und über die Angebote informieren." Zudem soll die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben ausgebaut werden.

Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die Premiere eines von Schülerinnen und Schülern produzierten Kurzfilms mit dem Titel "Neuanfang am Achensee". Der Film entstand unter der Leitung von Andreas Bichler von superb-projects.