Fünf schwere Mängel
Mehr als 100 Anzeigen in nur zwei Tagen: Polizei kontrollierte Lkw in Nauders
Mehr als 100 Anzeigen wurden an zwei Tagen in Nauders erstattet. Die Polizei führte an der Lkw-Kontrollstelle vom 20 Oktober ab 7 Uhr bis zum 21.Oktober um 15 Uhr einen durchgehenden Kontrolleinsatz durch.
Kontrolliert wurden 141 Schwerfahrzeuge, wobei fünf schwere Mängel durch den Prüfzug der Asfinag festgestellt wurden. Hinzu kommen mehr als 100 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Landeck. 52 Lenker wurden einem Alkohol-Vortest unterzogen, die alle negativ verliefen. (TT.com)