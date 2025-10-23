Vierfachjackpot geknackt: Glückspilz ist um 4,4 Millionen Euro reicher

Der bereits elfte Vierfachjackpot dieses Jahres entwickelte sich am Mittwochabend nicht mehr zum sechsten Fünffachjackpot weiter. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in hatte mit dem siebten von acht via win2day gespielten Tipps alle „sechs Richtigen“ auf dem Tippschein und darf sich damit über einen Solo-Gewinn von mehr als 4,4 Millionen Euro freuen.

Auch der Doppeljackpot beim Joker konnte geknackt werden. Gleich zwei Spielteilnehmer:innen hatten die richtige Joker-Kombination und auch das „Ja“ angekreuzt. Beide gewinnen je 297.000 Euro, ein Gewinn geht nach Niederösterreich, der zweite ins Burgenland.