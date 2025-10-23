Vierfachjackpot geknackt: Glückspilz ist um 4,4 Millionen Euro reicher
Der bereits elfte Vierfachjackpot dieses Jahres entwickelte sich am Mittwochabend nicht mehr zum sechsten Fünffachjackpot weiter. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in hatte mit dem siebten von acht via win2day gespielten Tipps alle „sechs Richtigen“ auf dem Tippschein und darf sich damit über einen Solo-Gewinn von mehr als 4,4 Millionen Euro freuen.
Auch der Doppeljackpot beim Joker konnte geknackt werden. Gleich zwei Spielteilnehmer:innen hatten die richtige Joker-Kombination und auch das „Ja“ angekreuzt. Beide gewinnen je 297.000 Euro, ein Gewinn geht nach Niederösterreich, der zweite ins Burgenland.
Bei LottoPlus gab es bei der letzten Ziehung keinen Sechser. Davon profitierten hier allerdings die LottoPlus-Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt. Jeder der 56 LottoPlus-Fünfer erhält somit mehr als 6700 Euro. (TT.com)