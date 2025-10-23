„Big Beerdeal“

Flüssige Liebesheirat: Kitzbüheler Kultpub „The Londoner“ setzt auf Sölsch

Hier wird die „flüssige Liebeshochzeit“ zwischen dem Londoner- und dem Sölsch-Team gefeiert.
© Parth
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Der nächste Hahnenkamm-Sieger wird mit Bier aus Sölden anstoßen, geht es nach David Jamieson, dem Eigentümer des Pubs „The Londoner“. Erst kürzlich wurde der Wechsel zur Biermarke aus Sölden unter Dach und Fach gebracht. Das Londoner-Team war jüngst in der Bäckelar Brewery auf 1.400 Metern in Sölden. Zum Lokalaugenschein und, um auf den „big Beerdeal“ anzustoßen.

