iDEALTOURS: Mentale Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Wie das Tiroler Reiseunternehmen auf mentale Stärke setzt und damit Mitarbeitende und Gäste gleichermaßen begeistert.

In den vergangenen Jahren hat das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz stark an Bedeutung gewonnen. Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen, dass die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ein zentraler Faktor für den Erfolg ist. Auch das Tiroler Reiseunternehmen iDEALTOURS hat diese Erkenntnis verinnerlicht und setzt auf eine Unternehmenskultur, in der mentale Gesundheit und Wohlbefinden gefördert werden. Die Geschäftsführerin Susanne Neuhauser betont: „Wer sich psychisch wohlfühlt, ist zufriedener im Job und geht souveräner mit Stress um.“

Resilienz und Wohlbefinden als Basis für den Erfolg

iDEALTOURS, das familiengeführte Tiroler Unternehmen, hat sich als führender Reiseanbieter etabliert. Seit 2022 trägt es das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung und legt besonderen Wert auf das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden: Arbeit soll stärken, nicht krank machen. Teamgeist, klare Strukturen und eine lernende Fehlerkultur bilden die Basis für ein gesundes Arbeitsumfeld. Psychisch starke Mitarbeitende arbeiten effizienter, zufriedener und fördern eine positive Unternehmenskultur, klare Kommunikation und ein gutes Arbeitsklima – Vorteile, die letztlich auch der Unternehmensentwicklung zugutekommen.

Zufriedenheit, die bei den Gästen ankommt

Ein stabiles, motiviertes Team bildet die Basis für Verlässlichkeit und Qualität – zwei Punkte, die Kundinnen und Kunden im direkten Kontakt besonders spüren. Ob in der Beratung, in der Reiseorganisation oder vor Ort: Wer mit Freude arbeitet, kann sich intensiver um die Wünsche anderer kümmern. Diese positiven Auswirkungen auf Mitarbeitende zeigen sich unmittelbar auch im Umgang mit den Gästen. Die mentale Stärke des Teams wird so zum direkten Erfolgsfaktor für die Servicequalität und Kundenzufriedenheit.

Unterstützung mit Coaching und Prävention

iDEALTOURS setzt auf Prävention psychischer Belastungen: Ein kostenloses Coaching mit erfahrenen Psychotherapeutinnen stärkt die Resilienz der Mitarbeitenden und vermittelt Techniken zur Stressbewältigung. „Mit unserem Coaching-Benefit öffnen wir uns der Thematik und enttabuisieren sie – besonders für jüngere Generationen“, erklärt Neuhauser. Die Methoden helfen im Berufsalltag und privat, fördern die mentale Gesundheit und verbessern die Zusammenarbeit. „Gesunde Mitarbeitende, gesundes Unternehmen“, fasst Neuhauser zusammen.

Work-Life-Balance durch flexible Arbeitsmodelle

Neben dem Coaching legt der Reiseveranstalter großen Wert auf flexible Arbeitszeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Hierzu gehören Angebote wie Gleitzeit, Homeoffice sowie die Möglichkeit, an Informations- und Dienstreisen teilzunehmen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich die Mitarbeitenden nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich wohler fühlen und mehr Zufriedenheit erleben. Ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit ist ein weiterer wichtiger Baustein, um langfristig motiviert und gesund zu bleiben. Das Unternehmen hat erkannt, dass die Flexibilität im Arbeitsalltag zu einer höheren Produktivität führen kann, da die Mitarbeitenden ihre Aufgaben in einem Umfeld erledigen, das ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Dies fördert die Effizienz und trägt zur langfristigen Bindung der Mitarbeitenden bei.

Urlaub als Schlüssel zur Erholung

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den iDEALTOURS in den Vordergrund stellt, ist die Bedeutung von Urlaub als Erholungsquelle. Susanne Neuhauser betont: „Urlaub ist keine Luxuspause, sondern essenziell, um neue Kraft zu schöpfen und mit frischen Ideen zurückzukehren.“ Gerade in einer schnelllebigen Arbeitswelt, in der der Druck hoch ist, braucht es regelmäßige Auszeiten, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.Das Reiseunternehmen sieht den Urlaub nicht nur als eine notwendige Pause, sondern als einen Schlüssel zur Steigerung des Wohlbefindens und der Motivation. Dieses Verständnis prägt auch die Beratung der Kundinnen und Kunden: Wer selbst erlebt, wie wertvoll Erholung ist, kann Reisen authentisch als Quelle neuer Energie vermitteln. Den Mitarbeitenden werden daher ausreichend Freiräume zur Regeneration eingeräumt, was sich direkt in der Qualität der Beratung widerspiegelt.

Das Unternehmen hat sich dieses Prinzip auch bei der Unterstützung externer Initiativen zu Herzen genommen und fördert den Curo-Pflegeaward, eine Auszeichnung, die den Einsatz von Pflegekräften ehrt. Durch das Sponsoring von Reisegutscheinen zeigt das Familienunternehmen seine Wertschätzung für die harte Arbeit der Pflegekräfte, die tagtäglich außergewöhnliche Leistungen im Gesundheitswesen erbringen. Diese Aktion spiegelt auch die eigene Unternehmensphilosophie wider: Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens.

Weiterbildung und persönliche Entwicklung

Über die firmeneigene „iDEALTOURS-Akademie“ haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich stetig weiterzuentwickeln. Das Unternehmen investiert nicht nur in die physische und mentale Gesundheit seiner Mitarbeitenden, sondern auch in ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Neuhauser erklärt: „Indem wir in ihre Entwicklung investieren, profitieren wir täglich von ihrer Motivation.“ Die Förderung von Weiterbildung und gemeinschaftlichen Aktivitäten stehen im Mittelpunkt der Unternehmenskultur und tragen maßgeblich zur Zufriedenheit und Kompetenz des Teams bei.

Stabilität und langfristige Bindung

Ein Arbeitsumfeld, das Wohlbefinden fördert, stärkt die Loyalität und bindet Mitarbeitende. Das schafft Expertise, Routine und für Gäste verlässliche Abläufe sowie vertraute Ansprechpartner. „Mit langfristigen Mitarbeitenden leisten wir auch in Sachen Nachhaltigkeit einen großen Beitrag“, so Neuhauser. Zufriedene Mitarbeitende sichern den Unternehmenserfolg, und das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung bestätigt die nachhaltige Strategie weit über kurzfristige Maßnahmen hinaus.

Teamgeist in der Mitarbeiterküche: iDEALTOURS setzt auf gemeinsame Momente beim Kaffeetrinken und Kochen, um das Wohlbefinden zu fördern und damit den Grundstein für den Unternehmenserfolg zu legen. © David Johansson

Fazit: Mentale Gesundheit als Schlüssel zum Erfolg