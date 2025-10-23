Viel Kritik für neues ÖFB-Logo: „Sieht aus wie von einem chinesischen Autohersteller“

Wien – Rund 19 Monate nach dem Spatenstich herrscht im Campus des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in Wien-Aspern rege Betriebsamkeit. Die etwa 100 Mitarbeiter haben am Montag ihre Büros bezogen, erste Nachwuchs-Länderspiele und Trainerkurse wurden bereits absolviert. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll bezeichnete das größte Infrastrukturprojekt in der 121-jährigen Geschichte des Verbandes bei der Präsentation am Mittwoch als „Markstein auf dem Weg in die Zukunft“. Noch ist in der neuen ÖFB-Heimat laut Pröll „die eine oder andere Kinderkrankheit“ zu kurieren, die offizielle Eröffnung ist für das erste Quartal 2026 geplant. Ob beziehungsweise wann hier das Männer-A-Team gastiert, ist offen.

Viel Kritik am neuen ÖFB-Logo

Fix ist hingegen ein veränderter ÖFB-Außenauftritt mit einem neuen Logo, das ebenfalls am Mittwoch präsentiert wurde und laut Verband „die Tradition des österreichischen Fußballs und die rot-weiß-rote Identität vereint“. Das neue Logo ist bereits im Campus und auf der ÖFB-Website zu sehen und wird künftig auch die Merchandising-Produkte zieren. Ein neues Wappen sei ebenfalls in Arbeit, werde aber wohl nicht vor der WM 2026 zur Verwendung kommen, berichtete Pröll.