Klare Ansage

Nach Fake-Todesmeldung: Jetzt äußert sich Brigitte Bardot

Brigitte Bardot wurde fälschlicherweise von jemandem für tot erklärt. Nun äußert sie sich zu ihrem Gesundheitszustand.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.