Brennerbasistunnel als Auftakt: Dichtes Programm für Steinmeier und Van der Bellen in Tirol
Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Anton Mattle beim Besichtigen der Baustelle des Brennerbasistunnels.
Landeshauptmann Mattle nahm die beiden Präsidenten am BBT-Tunnelportal Ahrental in Empfang. Am späten Nachmittag findet der „Landesübliche Empfang“ mit Schützen vor der Hofburg statt.