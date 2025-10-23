Thema: Altes in Neues verwandeln
Vermieter-Stammtisch der Alpinen Gastgeber begeistert im Unterland
Bezirksvertretungen Alpine Gastgeber von links: Moser Alexandra (SZ), Elisabeth Kurz-Lindner (Obfrau), TVB Wilder Kaiser Nina Holstein, Maria Schweiger (KU) und Monika Haselsberger (KB).
© Alpine Gastgeber
Kreativität, Nachhaltigkeit und gelebte Gastfreundschaft standen im Mittelpunkt des diesjährigen Vermieter-Stammtisches der Alpinen Gastgeber im Tiroler Unterland. Mitglieder aus den Bezirken Kufstein, Schwaz und Kitzbühel trafen sich in Söll am Wilden Kaiser, um sich zum Thema „Upcycling – Altes in Neues verwandeln" auszutauschen und neue Inspirationen zu sammeln.