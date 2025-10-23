Tiroler Billard-Asse glänzten, Pool-X-Press schlosse Bundesliga als Fünfter ab

Bevor am Wochenende die Staatsmeisterschaften in Mödling starten, tankten Tirols Billard-Asse zuletzt mit zahlreichen Erfolgen Selbstvertrauen - ein Überblick.

Bundesliga: Pool-X-Press Innsbruck belegte in der Pool-Billard-Bundesliga den fünften Platz. Zum Abschluss setzte es für Tobias Musil, Lorenz Hollenstein und Manuel Plattner eine 0:3-Niederlage gegen Vizemeister Wels. Damit wurde der Einzug ins kleine Finale verpasst. „Platz fünf ist als Erfolg zu verbuchen“, betonte Tirols Billardverbandspräsident Lucas Huter wegen der starken Konkurrenz - unter anderem ging Dreifachweltmeister Albin Ouschan an den Start.

Siegreiche Premiere: Die Tirolerin Sarah Kapeller (links) gewann mit Lena Primus den ersten Damen-Doppel-Grandprix in Österreich. © Maximilian Schneider

Grand-Prix: In Innsbruck ging zuletzt österreichweit der erste Damen-Doppel-Grandprix über die Bühne. Und endete dank Sarah Kapeller, die sich mit Partnerin Lena Primus die Krone aufsetzte, mit einem Tiroler Heimsieg. In St. Johann im Pongau gewannen indes die beiden Imster Günther Hann und Rene Sommeregger (zuletzt auch Bronze bei Senioren-EM) den Senioren-Grand-Prix. Beim Innsbrucker Rollstuhl-Grand-Prix gewann derweil Emil Schranz im Multiball-Modus. Beim 4. Jugend-Grandprix in Fieberbrunn belegte der Tiroler Raphael Biasio in einem internationalen Teilnehmerfeld indes den starken zweiten Platz.