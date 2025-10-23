Nationalfeiertag mit Lemo, Skiweltcup-Opening und Soap&Skin live: Das ist los in Tirol

Die Herbstferien stehen in den Startlöchern und noch dazu feiert am Sonntag Österreich seinen Nationalfeiertag. So finden an dem Tag einige Veranstaltungen statt. Musikalisch gibt es von Hans Söllner über die Nockis und Soap&Skin bis Lemo einiges auf die Ohren. Auch das Tanzbein wird beim Großen Preis von Tirol ordentlich geschwungen. Und der Skiweltcup feiert seinen Auftakt. Grund genug also, am Wochenende etwas zu unternehmen.