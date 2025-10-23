Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs: 54-Jähriger flüchtete in Söll vor Polizei

Söll – Ein fast schon drehbuchreifer Einsatz für die Polizei in Söll am Mittwochabend. Ein 54-jähriger Österreicher war gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Gemeindestraße Ried unterwegs und überschritt dabei laut Beamten „deutlich“ die erlaubte Geschwindigkeit. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Lichthupe seitens der Polizei blieb der Fahrer nicht stehen.

Die Streife folgte dem Fahrzeug, bis der Mann schließlich in ein Feld fuhr und dort anhielt. Er stieg dann aus und versuchte zu Fuß zu flüchten, doch die Beamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung anhalten und vorläufig festnehmen. Der Fahrer war laut Beamten offensichtlich alkoholisiert, verweigerte aber einen Alkotest. Zudem gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Der 54-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. (TT.com)