Telenovela-Fans müssen jetzt stark sein: Urgestein verlässt „Sturm der Liebe“ nach 16 Jahren

Als Dr. Niederbühl prägte er seit 2009 die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Nun hört der gebürtige Wiener auf. Trotz seines emotionalen Abschieds freut sich Erich Altenkopf auf den neuen Lebensabschnitt.

Wien – Die deutsche Telenovela „Sturm der Liebe“ wird seit 2005 im Ersten Deutschen Fernsehen und täglich auch auf ORF2 ausgestrahlt. Bereits über 4400 Folgen handeln von verschiedenen Beziehungsgeschichten rund um das Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“. Einige Schauspiel-Urgesteine machen die Sendung inzwischen zu dem, was sie ist – einem Pflichtprogrammpunkt für Fans an jedem Nachmittag. Unter ihnen: der österreichische Schauspieler Erich Altenkopf. Als Dr. Michael Niederbühl galt er bis zuletzt als Haus- und Hofarzt der Seifenoper und Kummerkasten der Charaktere.

Fans mussten sich bereits zwischenzeitlich vom Hotelarzt verabschieden, als er beschlossen hat, den Amazonas zu bereisen, um eine seltene Krankheit zu heilen. Ende Mai kehrte er dann auf die Bildschirme zurück. Nun ist klar: Die Rückkehr war nicht von langer Dauer. Der 56-Jährige gab das Ende seiner 16-jährigen Reise bei „Sturm der Liebe“ bekannt. Alle zusammen hätten beschlossen, dass die Reise von Dr. Niederbühl jetzt beendet ist oder besser gesagt in Brasilien weitergeht. Denn der Arzt bekommt in der TV-Serie ein einmaliges Angebot, um an der Heilung von „Manus immobilis“ mitzuforschen. „Die Serie wird sich ein bisschen verändern, also die wird etwas jünger“, verrät er der Bunten.

Obwohl er sich nach eigenen Worten auf den neuen Lebensabschnitt freut, ließ sich der Wiener ein kleines Hintertürchen offen. „Wenn jetzt natürlich Millionen von Fans aufschreien und sagen ,Ah, es geht nicht ohne Dr. Niederbühl’, dann komme ich natürlich wieder zurück.“ Doch zunächst wolle er sich seiner in Wien lebenden Familie und der Musik widmen.

Abschied unter Tränen

Der Abschied von der Serie fiel Altenkopf nicht leicht, wie auf einem Video der Bunten und in seinem Instagram-Profil zu sehen ist. „Das zerreißt mir das Herz“, sagte er demnach unter Tränen an seinem letzten Drehtag, als das Team ihn verabschiedete. „Ihr werdet mir sehr, sehr fehlen.“ Dennoch zeigte er sich im Anschluss erleichtert, den Abschied nun hinter sich gebracht zu haben.