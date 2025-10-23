Heftiger Schlagabtausch

Verhärtete Fronten in Innsbruck: Entlastung durch Opposition blieb Anzengruber versagt

Die Opposition stimmte geschlossen gegen eine Entlastung von Bürgermeister Johannes Anzengruber als Finanzverantwortlichem – Sinnbild der aktuellen Polarisierung.
© Liebl/TT
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Aus dem Beschluss des Rechnungsabschlusses 2024 wurde im Innsbrucker Gemeinderat, wie erwartet, eine vorgezogene Budgetdebatte. Während die Dreierkoalition die Stadt trotz schwierigster Rahmenbedingungen weiter auf Kurs sieht, zeichnete die Opposition ein düsteres Bild. Streit gibt es auch rund um die laufende Budgeterstellung. Hier die intensive Debatte zum Nachlesen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561