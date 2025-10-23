Verhärtete Fronten in Innsbruck: Entlastung durch Opposition blieb Anzengruber versagt

Aus dem Beschluss des Rechnungsabschlusses 2024 wurde im Innsbrucker Gemeinderat, wie erwartet, eine vorgezogene Budgetdebatte. Während die Dreierkoalition die Stadt trotz schwierigster Rahmenbedingungen weiter auf Kurs sieht, zeichnete die Opposition ein düsteres Bild. Streit gibt es auch rund um die laufende Budgeterstellung. Hier die intensive Debatte zum Nachlesen.