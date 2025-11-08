Überholt uns die Maschine? Chancen und Risiken durch Künstliche Intelligenz

Die österreichische Bevölkerung hält sich bei der Nutzung und beim Informieren über Künstliche Intelligenz (KI) zurück, die Skepsis ist groß. Tatsächlich bieten die neuen Technologien nicht nur viele Chancen, sondern auch große Risiken, weiß Andreas Eckhardt von der Universität Innsbruck. Warum die Maschine irgendwann schlauer als der Mensch sein könnte, warum wir mit der Regulierung schon spät dran sind und wo sich alles hinbewegen könnte, verrät der Professor für Wirtschaftsinformatik im „Gut-zu-wissen“-Podcast.