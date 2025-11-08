Überholt uns die Maschine? Chancen und Risiken durch Künstliche Intelligenz
Die österreichische Bevölkerung hält sich bei der Nutzung und beim Informieren über Künstliche Intelligenz (KI) zurück, die Skepsis ist groß. Tatsächlich bieten die neuen Technologien nicht nur viele Chancen, sondern auch große Risiken, weiß Andreas Eckhardt von der Universität Innsbruck. Warum die Maschine irgendwann schlauer als der Mensch sein könnte, warum wir mit der Regulierung schon spät dran sind und wo sich alles hinbewegen könnte, verrät der Professor für Wirtschaftsinformatik im „Gut-zu-wissen“-Podcast.
Zur Person
Andreas Eckhardt ist Wirtschaftswissenschaftler mit interdisziplinärer Ausbildung in Wirtschaftsinformatik und Personalmanagement. Der thematische Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit liegt auf der Digitalisierung von Organisationen und unternehmerischer Wertschöpfungsprozesse sowie deren Auswirkung auf verschiedene Stakeholder-Gruppen und Funktionen in Unternehmen. Im Zentrum stehen unter anderem die Polarisierung und Verbreitung von Desinformation in sozialen Medien im Kontext von Kriegen und Konflikten oder der Einfluss von Deepfakes auf die politische Meinungsbildung.
