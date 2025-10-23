Zwölf junge Tiroler JournalistInnen feierlich im Landhaus verabschiedet

Der 13. Lehrgang der Tiroler Journalismusakademie wurde erfolgreich abgeschlossen. Am Mittwoch erhielten die zwölf TeilnehmerInnen ihre Dekrete.

Innsbruck – Fünf Wochen lang hieß es für die TeilnehmerInnen der Tiroler Journalismusakademie: recherchieren, schreiben und die verschiedenen Bereiche des Journalismus kennenlernen. Nun haben die zwölf AbsolventInnen am Mittwochabend im Landhaus ihre Dekrete von Bildungslandesrätin Cornelia Hagele, Moser-Holding-CEO Silvia Lieb, ORF-Tirol-Infochefin Ines Schwaninger und Lehrgangsleiter Ronald Zecha überreicht bekommen. Mit der Verleihung ging der 13. Lehrgang zu Ende.

Auch Landeshauptmann Anton Mattle stieß noch kurzfristig zu den Feierlichkeiten hinzu, um den AbsolventInnen zu ihren Abschlüssen zu gratulieren. Nach dem Ende des fünfwöchigen Grundlehrgangs in den Bereichen Print-, Radio-, Fernseh- und Onlinejournalismus im Sommer haben inzwischen einige AbsolventInnen die Chance, als PraktikantInnen für mehrere Monate in Tiroler Redaktionen ihr Können zu beweisen.

„Hervorragende Basis für journalistische Karrieren“

Moser-Holding-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb, die auch Präsidentin des Vereins Tiroler Journalismusakademie ist, gratulierte den TeilnehmerInnen: „Ihr habt nun eine hervorragende Basis für journalistische Karrieren in Tirol und darüber hinaus, wie man an vielen Beispielen erfolgreicher Jungjournalistinnen sehen kann. Für uns als Mitgliedsorganisationen ist die Akademie ein einzigartiger Schulterschluss und ein gemeinsames Bekenntnis zu Qualitätsjournalismus und Meinungsvielfalt.“

ORF-Infochefin Ines Schwanninger betonte: „In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich mit vielen Praktikant:innen zu tun, und ich muss sagen: Wir merken den Unterschied, ob jemand von der Journalismusakademie kommt oder nicht. Von anderen Bundesländern werden wir um diese Ausbildung beneidet.“

Im Journalismus braucht es Menschen, die neugierig sind, nach der Wahrheit suchen und diese dann gut verständlich aufbereiten. Landesrätin Cornelia Hagele

Landesrätin Cornelia Hagele gratulierte den AbsolventInnen und hob in ihrer Ansprache auch die wichtige Wechselwirkung von Journalismus und Politik hervor: „Im Journalismus braucht es Menschen, die neugierig sind, nach der Wahrheit suchen und diese dann gut verständlich aufbereiten. Guter Journalismus ist auch die Grundlage für die Politik, sich laufend zu verbessern.“

Lehrgangsleiter Ronald Zecha im Gespräch mit AbsolventInnen Alexandra Schallhart, Maximilian Sprenger und Moderatorin Katharina Bacher (v.l.). © Axel Springer

Durchs Programm führte die Absolventin des Jahrgangs 2024, Katharina Bacher. Gemeinsam mit Lehrgangsleiter Ronald Zecha und den aktuellen Absolvent:innen Alexandra Schallhart und Maximilian Sprenger ließ sie den Lehrgang anhand einer Präsentation Revue passieren. „Man sieht, wie vielfältig unsere Lehrgangseinheiten sind und auch, wie viel Spaß die Gruppe gemeinsam hatte. Ich danke allen, die 2025 wieder zum Gelingen der Akademie beigetragen haben“, so Zecha.