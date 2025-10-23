In die Klinik geflogen
Schwer verletzt: 17-jähriger Lehrling in Buch von tonnenschwerer Glasscheibe getroffen
Der Bursche wurde schwer verletzt.
© ZOOM.TIROL
Buch in Tirol – Ein 17-jähriger Lehrling ist Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmenareal in Buch schwer verletzt worden. Der Bursch hatte mit einem Hubwagen insgesamt zwei Tonnen schwere Glasscheiben transportiert. Als der Wagen bei einem Wendemanöver nicht mehr weiter kam, wollte ein Kollege den Hubwagen mit einem Stapler anheben, worauf die Scheiben auf den Lehrling fielen bzw. kippten. Feuerwehren konnten den Jugendlichen letztlich befreien.
Der 17-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten Kollegen des Burschen vergeblich versucht, die Scheiben anzuheben. Im Einsatz standen Feuerwehrleute aus Buch, Jenbach und Schwaz. (TT.com, APA)